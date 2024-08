Beim 4. Runden Tisch der Infrarotheizungsbranche im Frühjahr 2024 in Würzburg hat die European Infrared Heating Alliance (EIHA) mit dem European Quality Label for Infrared Heating ein neues Gütesiegel für Infrarotheizungen vorgestellt. Das Qualitätslabel wurde in einem mehrjährigen Entwicklungsprozess von den IG Infrarot-Landesverbänden Deutschland, Österreich und Benelux in Kooperation mit der niederländischen Stiftung Raumklimatechnik und dem Beratungsunternehmen und Testlabor Peutz entwickelt. „Das Qualitätslabel ist ein bedeutender Fortschritt in der Standardisierung der elektrischen Infrarotheizung und garantiert Qualität und Zuverlässigkeit der Geräte“, betont Bas Spekreijse, erster Vorsitzender der EIHA, auf dem Branchenevent.



