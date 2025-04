Als neuer Präsident der ÖVGW will sich Wagenhofer weiter für den Energieträger Gas einsetzen, insbesondere für die Weiterentwicklung und Diversifizierung der Gasinfrastruktur und die Umstellung auf Grünes Gas. „Als ÖVGW-Präsident und Sprecher sehe ich in den nächsten Jahren die zentralen Herausforderungen in der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, die Erreichung der europäischen Klimaziele bei gleichzeitiger Gewährleistung von wettbewerbsfähigen Energiepreisen für die Unternehmen und Haushalte", so Wagenhofer, der die Integration von Grünen Gasen dafür als zentral ansieht. Wichtig sei ihm daher auch, die Erzeugung von Grünem Gas zu steigern.

Wagenhofer sieht die ÖVGW dabei in einer Schlüsselrolle: „Wir werden im kommenden Jahr neue Regelwerke für Wasserstoff, wie zum Beispiel die ‚Umstellung von Gasleitungen für den Betrieb mit Wasserstoff‘, veröffentlichen. Technische Fragestellungen in diesem Zusammenhang werden im Vorfeld durch unsere Forschungsprojekte geklärt. Auch werden wir unser Schulungsangebot dahingehend ausbauen."

>>> EU-Trinkwasserrichtlinie: Mit allen Wassern gewaschen

ÖVGW-Vizepräsident Nikolaus Sauer will sich im Wasserfach für die nachhaltige Sicherung der österreichischen Wasserressourcen und eine zukunftsfähige Trinkwasserversorgung einsetzen. Er fordert die Entwicklung einer österreichischen Wasserstrategie, die den gesetzlichen Vorrang der Trinkwasserversorgung sicherstellt. „Es braucht konkrete gesetzliche Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Wasserverfügbarkeit angesichts des Klimawandels und einer steigenden Ressourcennutzung. Die Einführung einer Messpflicht für alle Wassernutzer und der Aufbau einer zentralen Datenbank über die entnommenen Wassermengen und die damit einhergehende Erstellung statistischer Auswertungen und Analysen wäre wichtig", so Sauer. Mit der Einführung einer Messpflicht für alle Wassernutzer könne man eine verlässliche Datenbasis für die Bewirtschaftung der Grundwasserressourcen schaffen, zeigt er sich überzeugt.