Die in Stuttgart ansässige Drees & Sommer-Gruppe begrüßt mit Philipp Gansch einen neuen Partner in ihren Reihen. Gansch ist seit Oktober 2020 als Vorsitzender der Geschäftsführung von Drees & Sommer Österreich tätig und bekommt nun im "International Board" des Gesamtunternehmens neue Aufgaben. Im Detail verantwortet er ab sofort die Unternehmensentwicklung in Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, den Benelux-Staaten, Tschechien und Ungarn.

