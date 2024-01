Der Einbau von intelligenten Energiemanagementsystemen, Energieeinsparung durch neue technische Anlagen, die thermische Aufwertung der Außenhülle – bei gleichzeitiger Einhaltung des Denkmalschutzes -, die Erweiterung der Photovoltaik-Anlage sowie die konsequente Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sind nur ein paar nachhaltige Aspekte, die bei der Generalsanierung zum Einsatz kommen werden.

„Die Lage des Standortes, mitten in Linz, die hochwertige Umsetzung im Denkmalschutz, die 7.900m² Nutzfläche inkl. Dachgeschoss sowie das Gebäude selbst sind in Bezug auf den Umbau sind sehr herausfordernd", fasst der Projektverantwortliche und Bereichsleiter für Immobilien- und Betriebsmanagement Udo Dettelbacher zusammen. 24 Mio. Euro werden dafür in das Projekt investiert.



Die Planungen für den Umbau begannen bereits vor zwei Jahren. Man musste früh damit beginnen, Ersatzquartiere für die Mitarbeitenden zu finden, da ein Arbeiten in den bestehenden Räumlichkeiten während der Generalsanierung nicht möglich sei, so Dettelbacher. Ein digitaler Zwilling des Gebäudes wurde ebenfalls angefertigt. Dafür zeichnete das Linzer Start-Up qapture veranwortlich, das mittels Technologien für Laser-Scanning und Robotik realitätsgetreue, digitale und virtuelle Zwillinge erstellt. So sei man an „wertvolle Informationen in Bezug auf exakte Maße und KI-gestützt auf verwendete Materialien und Massen" gekommen, erklärt Dettelbacher. Bis 2025 soll der Bau fertiggestellt sein, die Besiedelung und Inbetriebnahme sind für das erste Quartal 2026 geplant.