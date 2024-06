Seit November 2021 ist Gerald Herndlhofer Mitglied der Geschäftsführung von Drees & Sommer Österreich, seit genau einem Jahr auch Associate Partner der Drees & Sommer-Gruppe. Herndlhofer ist zertifizierter Projektmanager mit mehr als 20 Jahren nationaler und internationaler Erfahrung in der Realisierung unterschiedlichster Großprojekte in der Immobilienbranche und im Energiesektor.



In den letzten drei Jahren verantwortete Gerald Herndlhofer die Geschäftsbereiche Generalplanung, Projektmanagement und Baumanagement und konnte diese stark ausbauen. Zudem war er mitverantwortlich für den Aufbau des Standortes Linz sowie für die von Philipp Gansch gesteuerte Übernahme und Integration des erfolgreichen Projektmanagement- und Baumanagement-Unternehmens PM1 in die Drees & Sommer Österreich GmbH. Dadurch konnten die Tätigkeitsfelder von Wien und Linz mit neuen Standorten in Salzburg und Innsbruck auf Westösterreich ausgedehnt und die Anzahl der Mitarbeitenden auf insgesamt 130 nahezu verdoppelt werden.

Mit 1. Juli 2024 übernimmt Gerald Herndlhofer nun den Vorsitz der Geschäftsführung von Drees & Sommer. Das Management-Team wird komplettiert durch Georg Stadlhofer und Arnold Schmitzer.

Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung, Philipp Gansch, wird zukünftig als Partner in der Drees & Sommer-Gruppe für globale Agenden verantwortlich sein: „Ich freue mich sehr auf meine erweiterte internationale Verantwortung und weiß das Geschäft in Österreich bei Gerald Herndlhofer und dem Team in den allerbesten Händen.“