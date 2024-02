Im Exklusivgespräch mit TGA sagt Robert Pfarrwaller: „Wir freuen uns sehr, dass Thomas Stadlhofer kommt. Er bringt Großhandels-Erfahrung mit und kann neue Aspekte einbringen, vor allem aus dem Bereich der Haustechnik.“



Stadlhofer war bei der Frauenthal Handel Gruppe federführend bei der Gründung von elektromaterial.at, einem reinen Online-Händler für schnelldrehende Elektromaterialien. Dieser konnte durch die Nutzung der Frauenthal-Logistik und die Konzentration auf margen- und umsatzstarke Produkte die Preise des traditionellen Elektro-Großhandels unterlaufen, was elektromaterial.at in wenigen Jahren zu einem relevanten Player gemacht hat: Der Umsatz von zuletzt 70. Mio Euro entspricht bereits etwa 5 Prozent Marktanteil am gesamten Elektro-Großhandels-Kuchen in Österreich.



Dass Stadlhofer bei Rexel nun ein ähnliches Modell in Richtung Sanitär- und Heizungsinstallation aufbauen könnte, diese Spekulation verneint Pfarrwaller kategorisch: „Wir haben eine Personalie gesucht und nicht die Kopie eines Geschäftsmodells!“ Was aber unverändert bleibt, das ist der Strategieplan 2025 der Rexel-Gruppe. Dieser sieht Wachstum durch Akquisitionen vor – eine Strategie, die auch die Frauenthal Handel Gruppe unter Thomas Stadlhofer verfolgte, und die der neue Rexel Austria Geschäftsführer nun mit der Marktmacht eines französischen Weltkonzerns im Rücken weiter verfolgen wird.