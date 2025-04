20 Installateurinnen musste die SHK-Influencerin und gelernte Anlagenmechanikerin Sandra Hunke am ISH-Mittwoch auf dem Stiebel Eltron-Stand sammeln, um eine Wette gegen Unternehmenssprecher Henning Schulz zu gewinnen. Kurz vor der Weltleitmesse hatte Hunke mit Schulz gewettet: „Ich glaube, dass ich es schaffe, 20 Fachhandwerkerinnen an einem Messetag auf euren Stand zu bringen.“ Vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftemangels engagiert sich Hunke, die alleine auf Instagram eine Viertelmillion Follower*innen zählt, schon seit Jahren für Nachwuchs in der Branche, insbesondere für Frauen im Handwerk.

Kurz bevor Schulz sich gegen Mittwochabend schon als Sieger sah, konnte Hunke die Wette doch noch für sich entscheiden. „Ich freue mich riesig darauf, Hennings Wettschulden einzulösen und ihn als Praktikanten mit auf meine nächste Wärmepumpen-Baustelle zu nehmen – da wird er ins Schwitzen kommen“, triumphiert die Siegerin.

„Ich habe fest damit gerechnet, zu gewinnen. Auf meine Mitstreiterinnen kann ich mich verlassen“, so Hunke. Knapp ging es am Ende trotzdem her: 19 Fachhandwerkerinnen hatten die SHK-Influencerin am Stiebel Eltron-Stand besucht, Henning Schulz sah sich schon als Gewinner. „Aber ich gehöre ja auch dazu, ich bin schließlich gelernte Anlagenmechanikerin“, merkte Hunke schmunzelnd an, und bekam die benötigte Anzahl so doch noch voll.

„Ich hätte Sandra auch gerne als Aushilfs-Redakteurin bei mir im Büro gesehen, aber gut – Wettschulden sind Ehrenschulden und wir werden sehen, ob ich auf der Baustelle zu gebrauchen bin“, sagt Schulz zu seiner verlorenen Wette. Insgeheim freue er sich sogar ein bisschen über die Niederlage: „Wir brauchen die Frauen im Handwerk – vor uns liegt die Wärmewende als große Herausforderung, und die schaffen wir nur, wenn alle mit anpacken.“

