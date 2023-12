"Erforen sind schon viele, erstunken ist noch keiner" - mit diesem Kalauer wurde zu meiner Schulzeit sofort jedes Fenster in der Klasse geschlossen, wenn sich in der kalten Jahreszeit irgendjemand erfrecht hatte, ein solches zu öffnen. Dass Frischluft etwas mit Gesundheit und Aufmerksamkeitsspanne zu tun haben könnte, war damals unbekannt. Unter dem Kürzel ppm hätten wir nicht mal ein Computerspiel oder ein Chatkürzel vermuten können, den das gab es damals noch nicht. Corona war noch nicht mal als Bier bekannt, denn wir hätten eh noch keines trinken dürfen.

Seither hat sich viel geändert - doch hat es das wirklich? Ja, wir wissen heute, dass die Schulen während der Pandemie der wichtigste Nährboden und Ausbreitungsort für die Viren war. Wir wissen, dass eine Verbesserung der Luftqualität sowohl für bessere Lernerfolge als auch für die Gesundheitsvorsorge ein entscheidender Faktor wäre. Und dennoch sagte mir vor einigen Wochen ein befreundeter Lehrer, mit dem ich über Luftqualität und Klassen und die Möglichkeiten der Lüftungstechnik diskutierte, dass bei ihm "nur über die Fenster gelüftet wird, weil die Technik bringt eh nix." Es gibt wohl kaum etwas veränderungsresistenteres als Schulen ...

Sie haben es vermutlich mitbekommen: In den letzten Wochen gab es einigen Wind rund um die Luftqualität in den Schulklassen. Und zwar nicht in Fachmedien wie der TGA, sondern für den Endverbraucher: Im Standard wurde es hier und hier diskutiert, auf orf.at ebenfalls, vieles geht freilich auf eine APA-Meldung zurück. Im Zentrum steht ein neues "Positionspapier Innenraumluft" des BMK, das mechanische Lüftungsanlagen in Kombination mit klassischer "Fenster-auf-aber-dalli"-Lüftung empfiehlt.

Ein Vorschlag dazu : Zu Weihnachten, wenn dann alle zusammenkommen in den Familien und eh schon nicht mehr wissen, was sie miteinander reden und was sie die einsilbigen Enkerl fragen sollen - ja probieren sie es doch mal mit Schullüftung!



- "Wie geht's in der Schule?" Ja eh.

- "Was hast du auf die letzte Matheschularbeit bekommen?" Haben wir noch nicht zurück.

- "Wie ist eigentlich die Luft bei euch in der Klasse?" WIE BITTE?!?

Frohe Weihnachten zusammen!

