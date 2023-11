Sie haben sich viele Themen vorgenommen: Gesundheitsförderung, Energieeffizienz, Kommunikation von anerkannten Standards, Bewusstseinsbildung, Interessensvertretung ... nachdem nicht alles gleichzeitig geht: Verstehe ich Sie richtig, dass sie in der derzeitigen Phase so etwas wie „politisches Lobbying“ für Raumluftqualität priorisieren?



Grellet: Ja, das ist uns ein großes Anliegen. Ich habe die Sorge, dass unser Thema, die Raumluftqualität, in den nächsten zwölf Monaten im politischen Umfeld zermahlen wird. In Zeiten eines intensiven Wahlkampfs, und so einer steht uns bevor, sind einfache Antworten gefragt. Unsere Themen sind aber kompliziert, da braucht es Aufklärung und auch Leute, die bereit sind zuzuhören. Wir müssen die Expertise von Arbeitsmediziner*innen und Gesundheitsökonom*innen transportieren, oder auch „Total Cost of Ownership“ im Gebäude statt schneller Lösungen, und die Rolle der Lüftungstechnik klarer formulieren und deren positive Auswirkung auf den Menschen im Raum. Das wird viel Arbeit erfordern, da müssen wir ordentlich und überparteilich präsent sein.



Ein komplexes, langfristiges Thema ist zum Beispiel die „sommerliche Überwärmung“. Da gibt es jetzt beispielsweise eine Studie der ZAB, der Zukunftsagentur Bau, die konstatiert, dass mit Verschattung und vor allem Querlüften in der Nacht das Problem in Österreich bis 2050 im Großen und Ganzen im Griff zu behalten ist, ganz ohne Technik. Ist sommerliche Überwärmung auch ein Thema, mit dem Sie sich auseinandersetzen?



Grellet: Es gibt einfach keine One-fits-all-Lösung. Was in einem Einfamilienhaus am Land lüftungstechnisch funktioniert, wird in der Wiener Innenstadt nicht funktionieren. Mit Lüftungstechnik finden wir Lösungen für Feinstaubbelastung, Energieeffizienz, auch für die sommerliche Überwärmung: Wir müssen nur wissen, was die Kund*innen wollen, dann können wir die entsprechenden Komfortansprüche erfüllen. Ohne Lüftungstechnik werden wir in unserer Klimazone, mit unseren Ansprüchen und Art der Gebäudenutzungen nicht auskommen. Mit Technik schaffen wir Lösungen für Probleme. Es ist nie sinnvoll, nur auf eine Technologie und eine Lösung zu setzen.