Die Industrie ist in den nächsten Jahren mit der Umsetzung von EU-Vorgaben zum Klimaschutz konfrontiert, sei es die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III), die Taxonomie-Verordnung oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD). Darüber hinaus ist die Gasversorgung langfristig mit Unsicherheiten behaftet.



Viele Unternehmen sind daher auf der Suche nach Alternativen, um ihre Wärmeversorgung langfristig wirtschaftlich und klimafreundlich zu sichern. Rund drei Viertel des Endenergiebedarfs der Industrie entfallen dabei auf thermische Prozesse, ein Drittel davon mit einer Temperatur bis 150 °C. Dieser Wärmebedarf kann mit Solarenergie gedeckt werden, auch ein Umstieg ist in relativ kurzer Zeit möglich.

In welchen verschiedenen Sparten der produzierenden Industrie solare Prozesswärme bereits genutzt wird und welche Erfahrungen mit solarer Energieversorgung bestehen, verraten am 4. Dezember 2024 Vorträge von Unternehmern, Energieverantwortlichen und Projektentwicklern. Green Tech Valley, die Industriellenvereinigung Steiermark und Verband Austria Solar richten die Veranstaltung "Integrierte solare Prozesswärme bei Industriebetrieben" gemeinsam in Graz aus. Die Teilnahme ist kostenlos.