Die Nullerjahre waren eine einzige Erfolgsgeschichte für die Solarwärme. Aber 2009 kam der Knick. Was ist da passiert?

Kanduth: Ich kann genau sagen was passiert ist, aber warum das so gekommen ist, verstehe ich noch immer nicht. Die Solarthermie ist die günstigste Form der Energieproduktion. Doch dann wurde damit begonnen, Photovoltaik in immenser Höhe zu fördern. In Kärnten gab es damals eine Förderaktion, da hat jeder PV-Besitzer einen Einspeisetarif von 60 Cent pro kW/h bekommen, bei einem Strompreis von 3 Cent – und das garantiert auf 13 Jahre! Das ist eine 1.000-Prozent-Förderung, wie es sie davor nie gegeben hat, nicht einmal in Deutschland. Interessenten hatten plötzlich die Wahl: Mit der Solarthermie spare ich Geld, mit der Photovoltaik verdiene ich Geld, aber so richtig viel. Das hat eine Marktverzerrung sondergleichen nach sich gezogen, wir haben nie auch nur annähernd so viele Förderungen wie die Photovoltaik oder auch die anderen Heizungsformen bekommen. Das ist bis heute so: Ich verstehe schlicht nicht, warum wir in Europa chinesische PV-Hersteller fördern. Wenn die Solarwärme wenigstens gleichgestellt wäre, könnten wir damit leben. Aber so ist es eben nicht, und gleichzeitig macht man damit die europäische Solarindustrie kaputt. Warum man diesen Weg geht, das weiß ich nicht.

Österreich ist aber noch immer das Land mit der vierthöchsten Solarwärme-Dichte auf der Welt, und die drei vor uns auf der Liste sind kleine südliche Sonnenländer. Das ist schon noch eine Erfolgsgeschichte, oder?

Kanduth: In den besten Zeiten haben wir in Österreich 300.000 m2 Kollektorfläche im Jahr montiert, jetzt sind es noch 45.000 m2. Und das, obwohl wir mit Abstand die wirtschaftlichste Energieerzeugung ermöglichen. Auch vom Nachhaltigkeitsgedanken her sind wir führend, unsere Anlagen können komplett recycled werden. Wie gesagt, ich verstehe diese politische Strategie einfach nicht.

Als Unternehmer haben Sie damals auch begonnen, ins PV-Geschäfts einzusteigen. Wie läuft dieses Geschäft, rein wirtschaftlich?

Kanduth: Leider wird die europäische PV-Industrie jetzt ebenfalls tot gemacht. Wir produzieren derzeit den Watt-Peak um 14 Cent. Aus China bekommen Sie eine fertige Anlage um 8 Cent pro Watt-Peak, und Europa steuert nicht dagegen. Wir werden uns am alten Kontinent in Zukunft gegenseitig die Haare schneiden und die Nägel maniküren, aber Industrie werden wir keine mehr haben, wenn das so weitergeht.

