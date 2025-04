Die neueste Verkaufszahlenerhebung des Verbandes Austria Solar zeigt eine positive Entwicklung. Der Absatz bei Solarwärmeanlagen ist im vierten Quartal 2024 gegenüber demselben Quartal 2023 um 10 Prozent gestiegen. „Das ist eine erfreuliche Botschaft, Solarwärme scheint wieder mehr ins Blickfeld zu rücken", gibt sich Roger Hackstock, Geschäftsführer des Branchenverbandes Austria Solar, optimistisch

Das Ergebnis decke sich mit einer aktuellen Studie von Deloitte und der Wirtschaftsuniversität zu Erneuerbare Energien in Österreich 2025, einem jährlichen Stimmungsbarometer der österreichischen Bevölkerung zu erneuerbaren Energien. Von fast hundert befragten Eigentümer*innen eines Eigenheims haben 17 Prozent angegeben, sich entschieden zu haben, in eine Solarthermieanlage zu investieren. Im Jahr davor lag der Wert mit 12 Prozent der Befragten deutlich niedriger.

„Wir haben in Österreich die besten Solarwärmeunternehmen der Welt, über 90 Prozent der Produktion geht in den Export“, wie Hackstock betont. Eine sichere Energieversorgung gelinge zudem am besten mit Technologien, bei denen nicht auf Bauteile aus China gewartet werden muss.