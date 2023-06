In weniger als 17 Jahren – nämlich bis 2040 – will die Stadt Wien klimaneutral sein. Wegweisend für dieses Ziel ist die Strategie "Raus aus Gas – Wiener Wärme und Kälte 2040". Das Ziel ist ein beträchtliches, wenn man bedenkt, dass in diesem doch eng bemessenen Zeitraum rund 600.000 Haushalte von fossilen auf erneuerbare Energiesysteme umgestellt werden sollen. Dafür braucht es wiederum Fachkräfte in klimarelevanten Berufsfeldern.



Im Moment gibt aber weder Fachkräfte und noch Ausbildungsbetriebe in ausreichendem Maß. Dieses Vakuum hat die Arbeiterkammer Wien als Gelegenheit erkannt, um mit einem neuen Projekt Lösungen für zwei Herausforderungen aufzuzeigen: Wie bringt man junge Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung in Arbeit und wie ist die Herausforderung der ökologischen Transformation zu bewältigen?