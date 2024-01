Ich weiß gar nicht, ob Sie's wussten, aber (in der Hoffnung, dass mir Rüdiger Hoffmann die Aneignung seiner Einleitung für diesen Anlass verzeiht): Die TGA feiert dieses Jahr ihren 35. Geburtstag, und ist damit älter als die Autorin dieser Zeilen. Uns als Redaktion hat das Jubiläum dazu bewegt, einen – oder auch ein paar – Blicke in unser TGA-Archiv zu werfen, um alte Schmankerl, Fotos und Anekdoten wieder aufleben zu lassen.



Dabei wirkt es fast schon schicksalshaft, dass beim Durchblättern der Jänner/Februar-Ausgabe aus dem Jahre 2004 genau rechtzeitig zum, der jährlich ambegangen wird, folgender Titel ins Auge sticht: „Lehrlingsführerschein gefordert". Gemeint ist damit keineswegs die Lenkungsberechtigung eines KfZ, sondern eine Art „Qualitätsfeststellung" für junge Menschen, die eine Lehre anstreben – gefordert vom damaligen Wiener Landesinnungsmeister der Installateur*innen,. Zwanzig Jahre später, zu einer Zeit, in der sich der Kampf um Fachkräfte zunehmend erbitterter gestaltet, ist das ein regelrechter Kulturschock.