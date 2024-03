Nachdem die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde im Frühjahr 2023 bekannt gegeben hatte, den Terreal-Kauf durch Wienerberger zu prüfen, konnte die Übernahme nun erfolgreich abgeschlossen werden. Wienerberger gibt damit das Closing der größten Übernahme seiner Unternehmensgeschichte bekannt. Nach Erfüllung aller Vollzugsbedingungen erfolgte der Abschluss des Kaufs des Terreal-Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie von Creaton in Deutschland.



Wienerberger rechnet mit einem erwarteten zusätzlichen Jahresumsatz in Höhe von rund 725 Mio. Euro durch die Übernahme. Das kombinierte Steildachgeschäft soll zukünftig jährlich etwa 75 Mio. Quadratmeter Dachfläche umsetzen. Die Transaktion umfasst 28 Standorte und rund 3.000 Terreal-Mitarbeitende. Mit diesem Schritt stärkt Wienerberger seine Position im Bereich Dach- und Solarlösungen sowie für Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika.

„Mit der Übernahme von Terreal und dem Aufbau zum europäischen Steildach-Experten, der Solar-, Regenwasser- und andere Lösungen einschließlich Zubehör und Dämmung für das Dach integriert, schafft Wienerberger nun eine starke Plattform für weiteres Wachstum", freut sich, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. Neben dem Lösungsausbau für den Dachbereich, insbesondere was Sanierung und Renovierung betrifft, will Wienerberger die Entwicklung vom Schutzdach zum Nutzdach vorantreiben: Innovative Solar- und Wassermanagementlösungen reduzieren Emissionen und sparen so Ressourcen.