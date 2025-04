Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb Installations- und Gebäudetechnik, der vom 2.- 4. April 2025 bei der Herz Energietechnik in Pinkafeld/Burgenland abgehalten wurde, konnte sich Christian Wieser von GS-Installationen aus Wörgl mit einer ausgezeichneten Leistung den ersten Platz sichern. Den zweiten Platz eroberte der Niederösterreicher Julian Edinger von der Firma Klaus Garschall in Vitis. Der dritte Platz ging ebenfalls nach Niederösterreich an Michael Gruber vom Lehrbetrieb Fuchs in Böheimkirchen.

Zum Abschluss des Wettbewerbes zeigte sich Bundesinnungsmeister- Stellvertreter Franz Schnöller sehr zufrieden mit allen erbrachten Leistungen: „Alle Teilnehmer haben ihr Bestes gegeben und das hat man gesehen. Der Bundeslehrlingswettbewerb hat wieder gezeigt, dass wir einen engagierten Berufsnachwuchs haben, auf den wir stolz sein können."

