Ende 2022 gelangten die ersten Beschwerden von Wohnungseigentümer*innen der Triiiple-Türme an Soravia an die Öffentlichkeit. Im Zentrum der Auseinandersetzung: Die Wärme- und Kälteversorgungsverträge der Türme durch ein Flusswasserwerk.



Nach den ersten Verhandlungsterminen im November des letzten Jahres hat Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien nun am 25. Jänner ein Urteil in erster Instanz gefällt, wie die Wiener PR-Agentur The Skills Group für die Triiiple Wohnungseigentümergruppe berichtet: Der Bauträger hätte ihre Zustimmung zur Versorgung eines weiteren Hochhauses aus der Triiiple-Wärmepumpe einholen müssen.



Von Seiten der Soravia heißt es in einem ersten Statement, dass man von der eigenen „Vision, CO 2 -neutral zu bauen" auch nach einer erstinstanzlichen Entscheidung in einem zivilrechtlichen Verfahren nicht abrücke.