Aktuell können Antragsteller*innen mit einer schnellen Bearbeitung rechnen, so die Ministeriumsauskunft. Die durchschnittliche Förderhöhe beträgt rund 800 Euro, was einer geförderten Arbeitsleistung von knapp 4.000 Euro entspricht. Besonders häufig werden Rechnungen für Tischlerarbeiten, Malerarbeiten sowie Gas- und Sanitärtechnik eingereicht.



„Die Investitionen in Handwerksleistungen schaffen nicht nur Aufträge für Betriebe, sondern sorgen gleichzeitig dafür, dass Bürgerinnen und Bürger von einem finanziellen Anreiz profitieren, der die Lebensqualität in ihren eigenen vier Wänden hebt,“ hebt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, hervor. Die meisten Anträge stammen aus Niederösterreich (rund 25.300), Oberösterreich (rund 21.600) und der Steiermark (rund 13.400).



⇨ Gut zu wissen: Anträge, die das Jahr 2024 betreffen, können noch bis zum 28. Februar 2025 eingereicht werden, um eine Stauung zum Jahresende hin zu vermeiden.