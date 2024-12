Um den nationalen Markt noch besser zu bearbeiten und gemeinsam zu wachsen, haben Vaillant Österreich und die 1a-Installateure mit Jahresbeginn 2025 eine strategische Partnerschaft als zusätzlicher Marktpartner der 1a im Bereich Heizung/Energie vereinbart. „Es freut uns, mit Vaillant eine weitere Traditions- und Qualitätsmarke in der 1a-Gemeinschaft begrüßen zu dürfen", betont Patrick Lenhart, Geschäftsführer 1a-Installateur Marketingberatung.

Im Rahmen der Partnerschaft soll die Unterstützung für die 1a-Installateure noch weiter intensiviert werden. Neben Informationen über technische Neuerungen bei Vaillant im Zuge von ERFA-Sitzungen soll mit einem gezielten Schulungsprogramm und Betreuung am Markt die Zusammenarbeit noch stärker ausgebaut werden. Auch gemeinsame Werbeaktivitäten sollen im kommenden Jahr folgen. „Gemeinsam werden wir im Rahmen der Kooperation Ideen erörtern, im Gespräch Lösungen diskutieren und wollen so einen positiven Beitrag sowie einen effektiven Mehrwert für alle 1a-Partnerbetriebe bieten“ so Aaron Biesenberger, Leitung Vertrieb Vaillant Group Austria.

