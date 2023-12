Bei den Techniktagen konnten die Jugendlichen an einer Rätselrallye teilnehmen. Um die gestellten Fragen beantworten zu können, mussten Sie die Stände der Aussteller besuchen und Fragen beantworten. Die Verlosung erfolgte am Samstag, dem 21. Oktober 2023 – unter den vielen richtigen Antworten wurde Alina H. als Gewinnerin gezogen. Die Übergabe der Playstation 5 erfolgte dieser Tage in der HTL Jenbach.

In der zweiten Kategorie – Berufsvideo, sollten Lehrlinge und Schüler*innen der Berufe Gebäude- und Installationstechnik, ein Kurzvideo über ihren Berufs- bzw. Schulalltag erstellen. Eine Fachjury, bestehend aus der Gruppe der VIZ Ingenieure bewerteten nach Ablauf der Techniktage die Videos. In die Bewertung flossen auch die Likes und Visits von den verschiedenen sozialen Medien ein. Hier siegte Mathias H. vom Installationsbetrieb Kapferer. Die Übergabe der Playstation 5 erfolgte im Ausbildungsbetrieb.