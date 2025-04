Dass Fördertöpfe für thermische Sanierung und Heizungstausch, die bis Ende 2025 gesichert sein sollten, Ende Dezember plötzlich leergeräumt waren, kam als Überraschung für die Branche. Über die Gründe hinter dem plötzlichen Aus wird gemunkelt, auch die Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie (VÖK) hat dazu eine Theorie: Die Sorge um steigende Energiepreise habe zum Ansturm geführt. Um für Planbarkeit und Kontinuität zu sorgen, sei es nun dringlich, die Fördertöpfe neu zu dotieren.

Die VÖK richtet den politischen Verantwortlichen im Land zudem aus, dass das, was vor der Wahl galt, auch nach der Wahl gelten sollte. „Alle politischen Parteien haben Förderanreize für die Heizungsmodernisierung befürwortet. Grundsätzlich wären die Fördermittel auch bis 2027 geplant gewesen - allerdings kam es in der Woche vor Weihnachten zu einem nie dagewesenen Ansturm auf die Fördertöpfe, sodass diese in kürzester Zeit leergeräumt waren“, betont VÖK-Präsident Helmut Weinwurm. Ausschlagend dafür seien die gegen Jahresende diskutierten Reduktionen im Förderbereich gewesen.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!

Zudem würden Förderanreize für potenzielle Käufer*innen als Bestätigung dienen, eine gute Entscheidung getroffen zu haben, „weil diese Technologien ja gefördert wurden", wie Weinwurm betont. Auch wenn man über die Höhe der Förderanreize im momentanen budgetären Umfeld Abstriche werde machen müssen, so solle diese für Wärmepumpen, Pellets-, Stückgut- und Hackgutkessel jedenfalls fortgeführt werden. Die VÖK betont darüber hinaus, dass der Kesseltausch rund 40.000 Arbeitsplätze in der Installationsbranche sichere und gerade bei der Biomasse für Wertschöpfung in Österreich sorge.

>>> Martin Hagleitner zum Förder-Aus: „Heimatschutz“ geht nicht ohne Klimaschutz