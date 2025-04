Das war jetzt sozusagen Ihre Abrechnung mit der alten Regierung. Zwischen den Jahren ist viel passiert in Österreich. Damit meine ich natürlich das Scheitern der Ampelkoalitionsverhandlungen und der Regierungsbildungsauftrag an die FPÖ samt sich anbahnender Koalition mit der ÖVP. Was könnte das aus Ihrer Sicht für Klimaschutz-Maßnahmen wie die Förderung des Kesseltauschs bedeuten?

Hagleitner: Dass die Ampelkoalitions-Verhandlungen gescheitert sind, war keine große Überraschung. Das Scheitern hatte sich über Wochen abgezeichnet. Auch wie dieser Verhandlungsprozess angegangen wurde, also dass man entscheidende Themen wie die Budgetsanierung monatelang vor sich hergeschoben hat – aus meiner Sicht wurden da einfach 100 Tage verbraten, das ist bedauerlich. Dass es zu einer Zwangsbeglückung mit dieser Ampelkoalition nicht gekommen ist, das finde ich hingegen alles andere als bedauerlich. Wir haben ja die Erfahrungen mit der deutschen Ampel erlebt, es ist gut, dass Österreich das erspart geblieben ist.

Dieser Tage gehen neuen Verhandlungen an den Start. Mit welchen Erwartungen blicken Sie darauf?

Hagleitner: Jetzt liegt es an FPÖ und ÖVP, den Beweis zu erbringen, dass man rasch ein Regierungsprogramm an den Start bringen kann. Es gibt viele Übereinstimmungen in Sachen Wirtschaftspolitik, was Standortsicherung und Entlastung anbelangt. Wichtig wird sein, dass das Regierungsprogramm auch wirklich Reformen enthält. Was unser Thema anbelangt, also die Dekarbonisierung des Gebäudebestands, ist es gut nachvollziehbar, dass aufgrund des hinterlassenen Budgetlochs jetzt mal alle ausgabenseitig alle Kosten genau durchforstet werden. Es müssen alle Förderungen auf den Prüfstand gestellt werden, was ihre Treffsicherheit und die Mitnahmeeffekte anbelangt. Die gute Nachricht für die künftige Regierung ist ja, dass von Seiten der Heizungsbranche viele Vorschläge für budgetschonende Maßnahmen auf dem Tisch liegen – und zwar nicht nur Headlines, sondern ausgearbeitete Positionspapiere. Die Ankurbelung der Sanierungsdynamik ist ja auch ein Anliegen der Bauwirtschaft insgesamt. Hier Reformen zu verabschieden und Maßnahmen zu setzen, ist ein wichtiger, starker Konjunkturimpuls.