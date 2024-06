Die MetaHall, ein Spätgründerzeit-Gebäude am Industriehof Stadlau – inzwischen besser als der Veranstaltungsort MetaStadt bekannt – war noch nicht erbaut, da hatte Albert Gebert seinen Ein-Mann-Betrieb im Schweizer Rapperswil bereits gegründet. Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Am 6. Juni waren die roten Backsteine Veranstaltungshalle in Geberit-Blau gefärbt, um 150 Jahre Unternehmensgeschichte zu feiern. Mit einer Jubiläumsfeier bedankte sich Sanitärhersteller bei seinen Kund*innen in Österreich für das in ihn gesetzte Vertrauen.



Über 300 Gäste aus ganz Österreich folgten der Einladung, um das 150-jährige Bestehen von Geberit zu feiern. 1874 begann die Geschichte von Geberit, als Gebert sich in der lokalen Wochenzeitung „einem verehrlichen Publikum in Stadt und Land für alle in seinem Beruf eingeschlagenen Arbeiten" empfiehlt. 30 Jahre später entwickelte der Firmengründer einen mit Blei ausgekleideten Holzspülkasten. Mit der Erfindung des ersten Kunststoffspülkastens 1952 und des Unterputzspülkastens 1964 nahm die Geschichte des Unternehmens ihren weiteren erfolgreichen Verlauf. Heute beschäftigt Geberit weltweit über 10.000 Mitarbeitende und betreibt 26 Produktionswerke.

