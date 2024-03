Ledvance steigt mit der Einführung von "Ledvance Renewables" ins Photovoltaik-Geschäft und den B2B-Bereich des Energiemarktes ein. Die neue Produktlinie des Garchinger Lichtexperten besteht aus Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern und Batteriespeichern für private und gewerbliche Kunden. Die Vision: Kunden sollen die Kraft des Lichts sowohl für Beleuchtung als auch für nachhaltige Energieerzeugung nutzen können.







Mit der Einführung Renewables integriert Ledvance Photovoltaikmodule, Wechselrichter und Batteriespeicher in ein umfassendes System. Mit dem neuen Lösungsangebot packt Ledvance alle Hauptkomponenten eines PV-Systems in ein Paket. Die Produkte können aufgrund ihrer Kompatibilität und Standards auch in andere Photovoltaiksysteme integriert werden. Mittels App sind die Überwachung und Steuerung sowie Echtzeit-Einblick in das System möglich.



Ledvance will sich so von der Beratung und Systembereitstellung bis zur Leistungsüberwachung und dem technischen Support als One-Stop-Shop für Photovoltaiksysteme etablieren. Das Portfolio wird über Elektrogroßhandelspartner erhältlich sein.