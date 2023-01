Orben

Am ISH- Messestand des Wasserspezialisten Orben sind in diesem Jahr viele Ideen rund um normgerecht aufbereitetes Heizungswasser zu erleben. Egal ob es um die Aufbereitung, Erstbefüllung oder Nachspeisung von Heizungswasser oder Kreislaufwasser in Klein- und Großanlagen oder Fern- und Nahwärmenetzen geht: Die Wasserspezialisten aus Wiesbaden haben eine passende Lösung im Gepäck.



Über den dreistufigen Vertriebsweg bietet Orben sein komplettes Sortiment für jede Anlagengröße zum Kauf, zur Miete oder als Service im Namen des Fachhandwerks an. Das Sortiment wird ergänzt um die Magnetit-, Schlamm- und Luftabscheider des italienischen Partners RBM. Zur normgerechten Aufbereitung von Nachspeisewasser sind die Serastil-Kartuschen-Systeme sind in verschiedenen Größen sowohl mit, als auch ohne Systemtrenner (Füllkombi) erhältlich. Sie eignen sich für kleine bis mittelgroße Anlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Foto: Orben/RBM