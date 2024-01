Obwohl in den USA immer noch mehr reine Klimaanlagen verkauft werden, überholte der Wärmepumpenmarkt 2022 umsatzmäßig den der reinen Klimageräte; bis 2028 soll sich der Wärmepumpenmarkt Bosch-Marktstudien zufolge sogar verdoppeln. „In Amerika sind die Bedingungen für die Elektrifizierung des Zuhauses günstig, da landesweit bereits über 17,7 Millionen Wärmepumpen verbaut sind, die zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden“, erklärt Christian Fischer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch.



2020 wurden knapp die Hälfte (45 Prozent) aller neuen Wohngebäude in den USA elektrisch beheizt, im Jahr 2000 waren es noch 27 Prozent. Über die Hälfte des Energieverbrauchs in Wohngebäuden in den USA entfällt aktuell auf Wärme und Klimatisierung. Wärmepumpen sind einem Großteil der Bevölkerung bekannt, 99 Prozent der Hausbesitzer*innen haben zumindest von Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen gehört – das ergab eine Umfrage von Bosch in den USA und Kanada.

Über 20 Prozent der Befragten haben bereits eine Wärmepumpe, jedoch ist die geografische Verteilung unregelmäßig: Die anteilsmäßig meisten Wärmepumpen sind im Südosten der USA installiert, wo die Winter mild sind. In kälteren Gebieten wie Neuengland oder dem nördlichen Mittleren Westen liegen die Installationsraten sechs- bis siebenmal niedriger.