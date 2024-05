Am Austrian Institute of Technology (AIT) feierte mit „plan4.energy“ ein neues, digitales Planungstool seinen Release. Das Planungswerkzeug für eine nachhaltige Quartiersentwicklung wurde dem Fachpublikum am 23. Mai 2024 erstmals präsentiert. Das Kernkonzept des neuen Ansatzes, der wissenschaftliche Expertise aus der Forschung mit praxisorientiertem „hands on“ aus der Wirtschaft vereint, besteht darin, die Energiewende zu planen, aber auch wirtschaftlich umzusetzen.

Unter der Leitung des AIT wurde das Projekt plan4.energy von 2021 bis 2024 mit den Partnern Cancom, Energie Kompass, Fronius International, Rabmer Greentech, Renault Österreich, Siblik Elektrotechnik und Siemens AG Österreich umgesetzt.

„In plan4.energy sind viele Jahre Erfahrung mit regionalen erneuerbaren Energiesystemen sowie in konzeptionelles Design von Plus-Energiequartieren eingeflossen", erklärt Friederich Kupzog, Leiter der Abteilung Power and Renewable Gas Systems (PGS) am AIT Center for Energy. Durch die Zusammenarbeit mit Industriepartnern sei ein „kohärentes, praxistaugliches Werkzeug" entstanden, das Quartieren eine rasche Entscheidungsgrundlage für den weiteren Ausbau ihrer nachhaltigen Energieversorgung bietet.