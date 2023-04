Mit einem Biomasse-Anteil von rund 59 Prozent ist Kärnten in Österreich Biomasse-Spitzenreiter. Auf den Podestplätzen folgen das Burgenland und Salzburg mit je rund 53 Prozent. In diesen beiden Bundesländern deckt die Bioenergie jeweils mehr als ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs.





In Österreich wird Bioenergie überwiegend zur Wärmegewinnung eingesetzt. So war der Wärmemarkt 2021 mit einem Anteil von 84 Prozent das zentrale Einsatzfeld, gefolgt von Biotreibstoffen mit 9 Prozent und der Ökostromerzeugung aus Biomasse und Biogas mit 7 Prozent.



Zum Raumwärmeverbrauch privater Haushalte in Österreich steuert die Bioenergie 41 Prozent bei. Den höchsten Anteil am Raumwärmeeinsatz hat sie in Kärntner Wohnungen, wo Scheitholz, Hackgut oder Pellets in Einzelfeuerungen zusammen mit Biomasse-Fernwärme für 62 Prozent der Raumwärmeenergie sorgen. Dahinter folgen die Steiermark und Salzburg mit je etwa 49 Prozent. Im Jahr 2022 wurden in Österreich etwa 31.000 Pellets-, Scheitholz- und Hackgutzentralheizungen installiert, so viele wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung um rund zwei Drittel.