Die Umweltschutzorganisation Global 2000 gibt gemeinsam mit Element Energy, einem britischen Energieforschungsinstitut, Einblick in die Ergebnisse einer neuen Studie im Auftrag der Initiative "Mutter Erde". Dabei wurde untersucht, welche klimafreundlichen Heizoptionen für Konsument*innen am günstigsten sind. Element Energy hat dazu die Kosten für Konsument*innen von klimafreundlichen Heizsystemen im Jahr 2040 berechnet. Laut Ergebnisse stellen Luftwärmepumpen, Fernwärme und Biomasse den kostengünstigsten Weg für klimafreundliches Heizen in Österreich dar. Heizen mit grünem Wasserstoff*, sei hingegen die teuerste Option und würde Haushalte in einem typischen Einfamilienhaus rund 40 bis 50 Prozent mehr kosten, so die Studie.



„In typischen Haushalten erwarten wir die niedrigsten Heizkosten für Konsument*innen, die Wärmepumpen, Fernwärme (basierend auf Wärmepumpen und Biomasse in Regionen mit hoher Wärmebedarfsdichte) und Biomasse verwenden. All diese Heizsysteme sind mit hohen Investitionen und niedrigen Betriebskosten verbunden. Daher halten wir es für wesentlich, dass es starke politische Unterstützung gibt, um Verbraucher*innen dazu zu bewegen, diese Lösungen anzunehmen, insbesondere für jene, die in Energiearmut leben", so Joachim Dias, Senior Consultant bei Element Energy.