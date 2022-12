Laurent Musy, CEO der Terreal-Gruppe ergänzt: „Wienerberger würde zweifellos von der idealen Ergänzung unseres Produktportfolios und von der Integration der Marken, Vermögenswerte und Ressourcen von Terreal/Creaton profitieren. Dies gilt insbesondere in Frankreich und Deutschland, im Bereich der Steildachlösungen und der Solartechnik. Unsere sehr erfolgreichen Mitarbeitenden in Österreich, Polen und Ungarn würden unter der Führung der bisherigen Eigentümer bleiben. Wir werden sie in der Übergangsphase weiterhin unterstützen."