Die Wettbewerbsbehörde hat grünes Licht für Übernahme von Windhager durch die Muttergesellschaft von BWT gegeben. Nach Vorliegen der Kartellfreigabe für den Verkauf der Unternehmensbestandteile habe das Landesgericht Salzburg die Schließung der beiden insolventen Windhager-Firmen bewilligt, äußert sich Insolvenzverwalter Helmut Hüttinger gegenüber dem ORF Salzburg.



Aus den Windhager-Gesellschaften werden nun ab März die neu gegründete HIDU GmbH* und die BHT GmbH, wie die Gruppe bekannt gegeben hat. Die Produktions- und Logistikgesellschaft Windhager Zentralheizung Technik firmiert ab kommendem Monat als HIDU, die Vertriebs- und Servicegesellschaft Windhager Zentralheizung wird zur Schwester BHT – Best Heating Technology. Der Markenname Windhager soll erhalten bleiben.



Der bisherige Geschäftsbetrieb von Windhager soll laut der Gruppe an die aktuellen Marktbedürfnisse angepasst und unter der Geschäftsführung von Andreas Weißenbacher mit bekanntem Personal am bisherigen Standort in Seekirchen am Wallersee fortgeführt werden. Neuigkeiten zur Windhager Logistik GmbH und dem Werk ins Pinsdorf gibt es bis dato noch nicht.





* HIDU und BHT sind hundertprozentige Töchter der BHT Holding, die wiederum im Eigentum der FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH steht. Die FIBA ist auch Mehrheitseigentümerin der BWT – Best Water Technology – Gruppe, die im Wasseraufbereitungsgeschäft tätig ist.