Nun müssen bei der Konjunktur-Umfrage Gewerbe und Handwerk bzw. konsumnahe und investitionsgüternahe Branchen unterschieden werden. Die sogenannten konsumnahen Branchen umfassen unter anderem Mechatronik, Fahrzeugtechnik, Kunsthandwerke, Mode und Bekleidungstechnik, Gesundheitsberufe, Lebensmittelgewerbe und Friseur*innen. Dort steckt die Umsatzentwicklung nach Corona weiterhin im negativen Bereich fest: Im dritten Quartal 2022 konnten nur 20 Prozent der Betriebe ihre Umsätze steigern. Für 32 Prozent gab es Rückgänge, bei 48 Prozent stagnierten die Zahlen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass stagnierende Umsätze bei der aktuell hohen Inflationsrate reale Umsatzverluste nach sich ziehen. In Folge daraus verzeichnen also 80 Prozent der konsumnahen Branchen reale Umsatzverluste.

Aber wie sieht es mit den investitionsgüternahe Branchen (darunter z.B. das Baugewerbe, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik, Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechnik und Chemisches Gewerbe und Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung) aus? Die Antwort: Besser.

Der durchschnittliche Auftragsbestand ist bei den investitionsgüternahe Branchen im Vergleich zum 3. Quartal 2021 um 9,4 Prozent gestiegen. Eine besonders hohe Steigerung des Auftragsbestandes konnten die Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker*innen mit einem Plus von 26,9 Prozent verzeichnen. Auch Maler*innen und Tapezierer*innen (plus 16,7 Prozent) und Kunststoffverarbeitende (plus 15 Prozent) konnten den Auftragsbestand gut steigern. Eine unterdurchschnittliche Steigerungen des Auftragsbestands fuhren jedoch Hafner*innen, Platten- und Fliesenleger*innen, Keramiker*innen (plus 2,3 Prozent), Holzbau (plus 2,6 Prozent) und das Baugewerbe (plus 3,4 Prozent, aber im Vorjahresquartal noch plus 17,7 Prozent) ein.