Große Herausforderungen kommen auch auf Ihre Branche zu. Ich denke nur an die digitale Transformation, die disruptive Geschäftsmodelle zur Folge hat, ich denke an die Rekrutierung eines intelligenten Nachwuchses, der die immer diffiziler werdende Haustechnik beherrschen sollte, oder an den forcierten Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien. Wie wird die Bundesinnung ihren Mitgliedern bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen können?

Denk: Es ist richtig, der Installateur*innenberuf stellt heute hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden. Wir werden zukünftig IT-Spezialist*innen in den Unternehmen benötigen. Was die Lehrlinge anbetrifft, so werden Maturant*innen gefragt sein, die wir umschulen. Vice versa bieten wir eine Lehre mit Matura an. Die Ausbildungsmodule müssen stetig angepasst werden. Wir bieten bereits ein zukunftsweisendes Öko-Installateur*innen-Modul an, das möglichst von allen Auszubildenden genutzt werden sollte. Die Landesinnungen sollten auf die Berufsschulen einwirken, dass Gas-Wasser-Heizung allein nicht das non plus ultra ist, sondern erst die Zusatzmodule eine erfolgreiche Berufszukunft ermöglichen.