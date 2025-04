Bei der Marktregion EMEA betrug das Nettoumsatzwachstum 5,9 Prozent in Lokalwährungen. Diese Entwicklung sei jedoch weiterhin von einem allgemein angespannten Marktumfeld beeinflusst gewesen, insbesondere im Bereich der gewerblichen Neubauten und in Deutschland, wie die Gruppe informiert. Die Marktregion Asien Pazifik verzeichnete einen Umsatzanstieg von 14,6 Prozent in Lokalwährungen, wobei die Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte weiter zunahm. Getragen wurde dieses Wachstum von zweistelligen Umsatzsteigerungen in Indien und China.

Der Geschäftsbereich Regelventile konnte nach starken Jahren erneut Marktanteile gewinnen und ein Wachstum von 15,4 Prozent in Lokalwährungen erzielen. Auch Sensoren und Zähler setzten ihren Wachstumskurs fort und verzeichneten einen Anstieg von 25 Prozent in Lokalwährungen. Das Wachstum im Bereich Klappenantriebe betrug 9,7 Prozent in Lokalwährungen. Die Gruppe konnte die Phase des Abbaus des Lagerbestands bei OEM-Kunden abschließen und begonnen, von einer gewissen Erholung der Volumina im OEM-Kanal zu profitieren – trotz der insgesamt verhaltenen Geschäftsdynamik in der Neubaubranche in EMEA.

>>> Retrofit-Regelungen für den Sanierungsmarkt