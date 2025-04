Ruth Henriquez, Head of Consumer Products, Publishing and LBE EMEA bei Hewi, freut sich: „Barbie steht seit über 65 Jahren für Kreativität und Selbstausdruck. In Zusammenarbeit mit Hewi konnten wir diese Werte in eine innovative und funktionale Kollektion übertragen, die nicht nur die Designwelt inspiriert, sondern auch den inklusiven Gedanken unserer Marke aufgreift."

Die Barbie x Hewi-Kollektion umfasst fast 40 Sanitärprodukte, von Handtuchhaltern und Seifenspendern bis hin zu WC-Bürstengarnituren und Stützklappgriffen. Mit einer frischen Farbpalette bringt Hewi die Serie 477/801 in eine moderne Dimension und verleiht Badezimmern eine neue, stylische Note. Die Farbvarianten reichen von elegantem Rosa bis zu ausgewählten Farbkombinationen aus Rosa, Weiß und Schwarz, die vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Bad bieten.