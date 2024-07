Peter Wirz ist Schweizer, wie er im Buche steht. Für schnelle Sager ist er nicht zu haben, auch die Antwort auf diese an sich simple Frage geht er gründlich und systematisch an. Man müsse nämlich zuerst seinen Zugang zum Design-Prozess verstehen: „Bevor wir mit der kreativen Arbeit anfangen, machen wir eine breit angelegte Studie“, erklärt Wirz. Dafür wird mit Architekt*innen, Installateur*innen, Händlern und Nutzer*innen gesprochen, also mit allen, die mit dem Bad in Berührung kommen: Was brauchen sie, in welchem Rahmen bewegen sie sich, was hat sich im Laufe der Zeit für sie verändert …



eine Konstante dabei ist beispielsweise, dass es im Bad „Rituale braucht“, so der Designer: „Wenn ich morgens ins Bad komme, will ich, dass alles ohne Nachdenken funktioniert“ – daraus folgert, dass es eine hohe Produktqualität und wenig Ablenkung braucht. Eine zweite Konstante ist der beengte Raum im durchschnittlichen Bad: „Wenn ich nur vier bis sechs Quadratmeter zur Verfügung habe, schränkt das ein.“ Eine seiner Schlussfolgerung daraus war, dass es im Bad eine Reduktion auf das Wesentliche braucht.