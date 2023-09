Mit „Gretel und Hänsel" präsentiert die in der Schweiz ansässige Innenarchitektin Ushi Tamborriello mit ihrem Team ein Badezimmer von unaufdringlichem Luxus, in dem folkloristische Referenzen ihre eigenen Märchen erzählen. Das im Schwarzwald angesiedelte, 15 Quadratmeter große Badkonzept ist Tamborriellos persönliche Antwort auf die Axor Kampagne „Make it yours!".



Konzipiert als Privatresidenz für einen modernen Hänsel und eine moderne Gretel, die Hauptfiguren des Märchens der Gebrüder Grimm, ist das Badezimmer ein Abbild von Luxus für zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Eine Auswahl an Axor-Produkten, darunter Axor MyEdition, die neuen Suite Waschbecken und das ShowerComposition Programm, sowie die Universal Rectangular Accessories und die Drain Duschrinnen, in Mattschwarz oder Polished Red Gold, geben „Gretel und Hänsel" den letzten Schliff.