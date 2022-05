Bosch steigt in Markt für Wasserstoff-Elektrolyse ein

Bosch steigt ins Komponenten-Geschäft für die Wasserstoff-Elektrolyse ein. Bis Ende des Jahrzehnts will das Unternehmen nahezu 500 Millionen Euro in das neue Geschäftsfeld investieren – die Hälfte davon bis zur Markteinführung, die bereits für 2025 geplant ist. „Für die Entwicklung von Wasserstoff-Technologien sind wir breit aufgestellt und wollen die Wasserstoff-Produktion in Europa voranbringen“, kündigte Hartung an. Für den Elektrolyseur-Komponentenmarkt erwarte man sich 2030 weltweit ein Volumen von rund 14 Mrd. Euro. Mit dem Stack will Bosch das Kernstück der Wasserstoff-Elektrolyse liefern, kombiniert mit Leistungselektronik, Sensoren und Steuergerät zu einem Smart Module. Die Stacks für die H 2 -Produktion sollen bereits 2025 in Serie gehen.