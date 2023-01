Auch in Deutschland wird emsig am Vorankommen der Wärmewende gearbeitet. In Berlin stellt Deutschlands größter Wärmespeicher dafür einen wichtigen Baustein dar. Im Westen der deutschen Hauptstadt werden Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt. Zwei baugleiche Kraftwerksblöcke gingen bereits Ende der 90er Jahre in Betrieb; 2019 schloss man die europaweit größte Power-to-Heat-Anlage mit einer Leistung von etwa 60.000 Haushaltswasserkesseln an das Fernwärmenetz an. Bald soll dort auch überschüssige Wind- und Sonnenenergie in Wärme umgewandelt werden.



Dafür entstand in Berlin ein neuer thermischer Speicher mit 45 Metern Höhe, 43 Metern Durchmesser und 56 Mio. Liter Fassungsvermögen – ein Volumen von etwa 350.000 Badewannen mit einer Temperatur in Schichten von ca. 50°C bis 98°C. Ab dem Frühjahr 2023 soll der neue Speicher ein Drittel Berlins mit Fernwärme versorgen. In nur 34 Tagen wurde der Speicher mit 56 Mio. Litern Anlagenwasser befüllt. Um die mobile und normgerechte (VDI 2035 & AGFW 510) Aufbereitung des Wassers kümmerte sich das Wiesbadener Familienunternehmen Orben* vor Ort.



* Das Unternehmen hat auch eine Handelsvertretung in Österreich