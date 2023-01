Für das markante, sechsgeschossige Lagerhaus aus den 1930er Jahren plant STIX + Partner eine Revitalisierung zu modernen Lofts mit großzügigen Terrassen, Balkonen oder Gartenflächen, wobei dem historisch-landwirtschaftlichen Charme des Gebäudes durch natürliche Materialien und den Erhalt einiger Original-Merkmale Rechnung getragen werden soll. Eine großzügige Verglasung sorgt für eine offene Raumatmosphäre und Weitsicht ins Weinviertler Umland. „Uns ist viel daran gelegen, Räume zu bewahren. Dies gilt gleichermaßen für unsere Projektentwicklungen in der Stadt wie auch am Land. In Bernhardsthal geht es nun darum, das Lagerhaus, das eh und je als sozialer Treffpunkt für Landwirte und die ganze Dorfgemeinschaft galt, als solchen auch für die Zukunft zu erhalten“, so Stix abschießend.

>> Lesen Sie auch: Können wir den Altbau überhaupt klimafit machen?