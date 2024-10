Durch die Analyse und Bereitstellung von Handlungsempfehlungen würden Immobilienbesitzer und -verwalter typischerweise 20 Prozent oder mehr an Energieverbrauch einsparen können, so die Einschätzung des Unternehmens. Häufig würden die tatsächlichen Einsparungen sogar noch höher liegen. Vom System profitieren Eigentümer*innen wie Mieter*innen: Die einen freuen sich über niedrigere CO 2 -Kosten und einer besseren Übersicht über ihre Heizungsanlagen, während die anderen durch geringere Nebenkosten entlastet werden.

>>> Das Heizungsröhrchen hat ausgedient

Digitales Heizungsmonitoring zählt aktuell zu den kostengünstigsten und am schnellsten umsetzbaren Energiesparmaßnahmen in der Wohnungswirtschaft. Dazu kommt, dass das System von Immocon im laufenden Betrieb nachgerüstet werden kann und sich für jegliche Heizungsanlage eignet, unab­hängig von Energieträger, Alter oder Hersteller. Erfasst werden schlussendlich Daten aus den Bereichen Raum­heizung, Warm­wasser, Leckage, Außen­temperatur, Gas- und Wasser­zähler sowie weitere optionale Mess­punkte, die revisionssicher dokumentiert werden.