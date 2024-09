Die österreichische Bundesregierung will die Klimaneutralität im Gebäudesektor bis 2040 herstellen, die neue EU-Gebäuderichtlinie gibt dafür bis 2050 Zeit. Um diese Mammutaufgabe zu stemmen, müssten zum einen die Sanierungsquoten deutlich erhöht werden, so die Analyse. Bei Heizungen von jährlich 0,8 auf 2,0 Prozent des Gebäudebestands. Bei Fenstern wäre ein Anstieg von 1,4 auf 1,8 Prozent und bei Dach- und Fassadendämmungen von 0,6 bzw. 0,7 Prozent auf 2,6 bzw. 2,9 Prozent notwendig. Dafür wären aus heutiger Sicht Investitionen im Ausmaß von insgesamt 259 Mrd. Euro notwendig, schätzt Branchenradar – das entspricht in etwa dem Fünffachen der jährlichen Bauproduktion.



„Doch selbst wenn man das Geld dafür aufbringen würde, ist der definierte Zielpfad nicht zu schaffen“, stellt Studienautor Andreas Kreutzer fest. Grund dafür seien die unzureichenden Personalkapazitäten im Bauhandwerk. Trotz reger Zuwanderung seien nur etwa 32.000 Arbeitnehmer*innen aus dem Ausland in der Bauwirtschaft gelandet, gleichzeitig seien die Lehrabschlüsse in den für die thermisch-energetische Sanierung relevanten Gewerken gesunken: Haben im Jahr 2018 noch insgesamt rund 4.800 Auszubildende die Lehre erfolgreich absolviert, gab es 2023 rund 3.600 neue Gesellen.



Ungeachtet der insgesamt schrumpfenden Lehrlingszahlen, sei die mitunter hohe Quote von nicht bestandenen Lehrabschlussprüfungen mit ein Grund für den Nachwuchsmangel. Im Lehrberuf Gebäude- und Installationstechnik, Maler*in und Beschichtungstechniker*in sowie Spengler*in bestand im vergangenen Jahr rund jede*r Dritte die Abschlussprüfung nicht, bei den Lehrberufen Dachdecker*in, Zimmerer*in und Maurer*in war es rund jede*r Fünfte.