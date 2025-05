Weinwurm ließ aber auch mit drei echte Neuheiten für 2025 im Bereich der Gebäudetechnik aufhorchen. So kündigte er das weltweit erste Matter-fähige Hausgerät an: Die Kühl-Gefrierkombination soll die erste überhaupt sein, die mit dem neuen Verbindungsstandard für die Hausautomatisierung ausgestattet sein wird und daher voll in die Gebäudeautomatisierung integriert werden kann. Weiters kündigte er eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit dem Kältemittel Propan und 80 °C Vorlauftemperatur an.

Die dritte Neuheit sind Wärmepumpen-Hybridsysteme, die in Deutschland bereits am Markt sind und im Herbst 2025 auch in Österreich eingeführt werden. Konkret geht es um die All-in-One Heizung Compress Hybrid 5800i G der Marke Bosch sowie das Buderus-Gerät Logamax plus GBH172i. Diese Geräte können mit fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl, aber in Zukunft auch mit Wasserstoff betrieben werden. Eine Wärmepumpe ist integriert und kann mitsamt der Außeneinheit zur Heizungsunterstützung genutzt werden, um den erneuerbaren Anteil zu erhöhen. Falls der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt dann ganz auf die Wärmepumpe umsteigen will, muss nur die Wärmeeinheit entsprechend getauscht und aufgerüstet werden.

"Wir verfolgen einen technologieoffenen Ansatz", so Weinwurm. In Deutschland, wo diese Art von hybriden Heizsystemen auch gefördert werden, habe sich die Technologie bereits bewährt. In Österreich werden die Wärmepumpen-Hybridsysteme ohne Förderunterstützung auf den Markt gebracht und zielen auf eine Kundenklientel, die vor dem gänzlichen Umstieg auf die Wärmepumpe zurückschrecken und vorläufig lieber noch bei Gas oder Öl bleiben. Preislich sollen diese Systeme auf einer Ebene mit vergleichbaren Gas- oder Ölkesseln liegen.