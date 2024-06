Das deutsche GEG fördert die Ergänzung einer Gasheizung mit Wärmepumpen, sofern das Gesamtsystem mindestens 65 Prozent Erneuerbare nutzt. Wünschen Sie sich so eine Regelung auch für Österreich?



Weinwurm: Die GEG-Lösung ist deshalb gut, weil sie der Erkenntnis Rechnung trägt, dass eine Technologie alleine nicht die Lösung für alle Anwendungsfälle sein kann. In diesem Sinne: Ja natürlich wünsche ich mir das!



Sie sind ja auch Präsident der VÖK, der Vereinigung österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie. Da gibt es innerhalb des Verbands doch sehr unterschiedliche Ansichten über Biomasse oder Grünes Gas, über Wärmepumpen … was ist für Sie „unstrittig“?



Weinwurm: Also ganz im Gegenteil, ich denke, wir sind uns sehr einig! Wir sind eine Interessensvertretung für alle Heizungs-Technologien. Dass die Wärmepumpe wichtiger wird, ist allen klar. Das sehen Sie schon alleine daran, dass die Biomasse-Spezialisten nach und nach Wärmepumpen ins Programm aufnehmen. Die Biomasse ist und bleibt wichtig, die ist in Österreich gesetzt. Und hinter dem Forcieren von Hybrid-Heizungen stehen auch alle VÖK-Mitglieder!



Über die Fernwärme gibt es aber schon unterschiedliche Ansichten, oder?



Weinwurm: Wenn die Fernwärme mit erneuerbaren Energien betrieben wird, ist sie gut! Sie wird aber momentan noch stark mit Gas befeuert, in den Städten bis zu 70 Prozent. Das ist nicht erneuerbar, und die Förderung der Fernwärme als grüne Technologie ist daher für uns als VÖK nicht nachvollziehbar, da sind wir uns einig. Wenn wir „Raus aus Gas“ wollen, dann muss das auch für die Fernwärme gelten.

Bosch bringt nach wie vor Gas-Neuerungen heraus. Warum? Jetzt war zwar 2023 ein sehr gutes Gasjahr, aber braucht dieser Sektor noch Innovationen?



Weinwurm: Gas wird nicht in den nächsten 10 Jahren verschwinden, diesen Energieträger wird es noch länger geben. Deshalb entwickeln wir da natürlich weiter. Es geht darum, die Geräte noch effizienter und servicefreundlicher zu machen, auch die Einbindung in IoT-Lösungen, in die vernetzte Heizungszukunft ist nötig. Selbstverständlich liegt die Zukunft in den Erneuerbaren, aber auch hier geht es darum, Gasgeräte für den Betrieb mit Wasserstoff bereitzumachen. Wir werden für die Wärmewende jede Technologie brauchen.