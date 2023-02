Geberit AquaClean - von der Beratung bis zur Inbetriebnahme

Welches Produkt für Kund*innen am besten geeignet ist, erfahren Teilnehmende in diesem Seminar. Dort können sie Geberit Aquaclean Modelle auch selbst montieren. Den Abschluss bilden die Inbetriebnahme, Kund*inneneinschulung und Übergabe des Gerätes an die Endkund*innen.

Alles Dicht - Bodenebenes Duschen

Beim Bau eines Badezimmers müssen alle beteiligten Gewerke perfekt miteinander zusammenarbeiten - auch Installateur*innen und Fliesenleger*innen. Das Thema der norm- und fachgerechten Abdichtung im Badezimmer – vor allem im Bereich von bodenebenen Duschen – ist ein Punkt, der bereits in der Planungsphase festgelegt werden sollte. Geberit bietet für diese Anwendung Produkte, welche auch die Anforderungen von Abdichter*innen bzw. Fliesenleger*innen erfüllen.



Brandschutz in der Haustechnik

Ein wichtiges Thema von Hausinstallationen sind die immer komplexer werdenden brandschutztechnischen Anforderungen. Auch rechtliche Verantwortung, europäische Normen und die Bauprodukteverordnung sind zu berücksichtigen. In diesem Seminar erhalten Teilnehmende ein umfassendes Bild über die Thematik, vor allem in Hinblick auf die geänderten Regelungen im Bereich Brandschutz, von der Planung bis zur Ausführung, von und für die Praxis.

Dimensionierung von Trinkwasserleitungen

Die richtige Dimensionierung von Trinkwasserrohrsystemen hat aus technischen, hygienischen und wirtschaftlichen Aspekten eine große Bedeutung. Um die Anforderungen von optimal dimensionierten Systemen zu erfüllen, ist die Kenntnis der gültigen Normen ÖN EN 806-3 und DIN 1988-300 erforderlich. Ziel des Seminars ist die Wissensvermittlung bezüglich der relevanten Normenunterschiede, die Begriffe und Normendetails und die praktische Anwendung der Dimensionierungsnormen anhand von Beispielen.

Entwässerung ganzheitlich im Griff

Eine Betrachtung der gesamten Entwässerungstechnik von der Planung, Dimensionierung bis hin zur praxisgerechten Umsetzung – immer im Hinblick auf die gültigen Regelwerke ÖN B 2501 und ÖN EN 12056. In diesem Seminar werden anhand von Beispielen und Videoanalysen vom multifunktionalen Geberit Abwasserturm die Auswirkungen von falschen und richtigen Installationen auf die Abwasserhydraulik verdeutlicht.

Gasinstallation mit Geberit Mapress

Um eine Gasinstallation korrekt zu berechnen und auch zu installieren braucht es Hintergrundwissen, welches in diesem Kurs bearbeitet wird. Das Thema wird nicht nur theoretisch behandelt, sondern auch Teile des Geberit Mapress Gas-Sortiments praktisch verarbeitet. Am Ende dieser Schulung erhalten die Teilnehmenden ein Geberit Gaszertifikat.

Grundlagen Schallschutz in der Haustechnik

Schallschutz wird wichtiger, das Ruhebedürfnis nimmt zu. Umso relevanter ist das Thema auch für die Haustechnik. Dabei geht es allerdings nicht nur um Geräusche von Abwasserleitungen oder Spülkästen, es geht genauso um Schall von elektrischen Anlagen, Liften, Lüftungsanlagen und vielem mehr. Welche Normen und Gesetze in Österreich in diesem Bereich gelten, der Unterschied zwischen Luft- und Körperschall und das Know-how eines Bauakustikers sind Teile des Seminars.

Kompetent im Service

Teilnehmende lernen, wie Spülkästen rasch und wirkungsvoll umgebaut werden können, wie sie elektronische Steuerungen sicher einstellen und wie sie bei der Störungssuche und Fehlerbehebung Zeit und Aufwand sparen.

