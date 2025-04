Nach dem Rekordjahr 2023 ist der deutsche Wärmepumpen-Markt 2024 stark zurückgegangen: 46 Prozent weniger, also 193.000 Heizungswärmepumpen, wurden gegenüber dem Vorjahr (356.000 Heizungswärmepumpen) abgesetzt. Gründe dafür seien laut dem deutschen Bundesverband Wärmepumpe (BWP) vor allem Unsicherheiten rund um die kommunale Wärmeplanung sowie die verbesserungswürdige Bekanntheit der Heizungsförderung.

Mit Spannung blicke die Branche auf die neue Legislaturperiode nach den Neuwahlen: „Nach diesem Jahr befinden sich viele Hersteller in einer schwierigen Lage“, sagt der BWP-Vorstandsvorsitzende Claus Fest. Die Unternehmen hätten auf die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Wärmepumpen in den Jahren 2022 und 2023 reagiert und europaweit mehr als sieben Milliarden Euro in Fertigungsstrecken, Fachkräfte und Schulungskapazitäten investiert. Klaus Ackermann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der NIBE Systemtechnik aus Celle ergänzt: „Wir haben uns damit auf einen harten globalen Wettbewerb eingestellt und auf einen bald wieder anziehenden Markt gut vorbereitet.“