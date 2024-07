Insgesamt lässt zwar die Marktlage für Wärmepumpen in Österreich zu wünschen übrig: „Wir liegen im ersten Halbjahr 2024 um 30 Prozent hinter dem ersten Halbjahr 2023. Das zweite Quartal war dieses Jahr zwar annähernd so stark wie letztes Jahr, 2023 war das erste Quartal aber überdimensional groß, weil es so viele Nachlieferungen gab", gibt Freimüller Einblick. Er rechnet immerhin damit, 2024 ungefähr dieselben Zahlen wie 2023 (43.400 Geräte) zu erreichen, „vielleicht nicht ganz – aber etwa 40.000 Wärmepumpen werden wir wieder absetzen".



Vor dem Hintergrund dieser Prognose ordnet der österreichische Verbandspräsident die Lage im Nachbarland kritischer ein als der deutsche Verband: „Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gibt es dort keine Marktstabilisierung. Im Gegenteil, sie haben einen größeren Rückgang als wir. Wir hatten im ersten Quartal einen Rückgang von 46 Prozent, in Deutschland waren es 52 Prozent." Er schätzt sogar, dass in Deutschland 2024 nur etwa 150.000 Wärmepumpen verbaut werden können, das sei „ein massiver Rückgang – ich weiß nicht, warum das immer so schöngeredet wird".

Die Problematik überfüllter Läger gäbe es jedoch auch in Österreich. Während Freimüller schätzt, dass in Deutschland knapp 200.000 Wärmepumpen beim Großhandel und Firmen lagernd sind oder waren, befinde sich auch in Österreich eine gewisse Stückzahl auf Lager – „aber nicht in diesem Verhältnis". Überhaupt sei diese Dynamik neu, früher hätten sich Installateur*innen nie Wärmepumpen auf Lager gelegt. „2023 und heuer haben sie das getan, weil sie mit einem Boom gerechnet haben", folgert der Verbandspräsident. Auf die Frage, wie lange es dann dauern wird, bis die Lagerbestände in Österreich sich wieder leeren, antwortet er: „Da brauchen wir noch einige Zeit.“