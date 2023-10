Statistik Austria definiert es folgendermaßen: Die Heizgradsumme ist die Summe aller Heizgradtage eines bestimmten Zeitraums und dient dazu, den Einfluss der Witterung auf den Energieverbrauch und folglich den Heizenergiebedarf beurteilen zu können.



Ein Heizgradtag entspricht der Summe der Temperaturdifferenzen zwischen einer Raumtemperatur von 20° C und der mittleren Außentemperatur – aber nur wenn zweitere gleich oder weniger der Heizgrenztemperatur von 12° C ist. Tage mit einer Durchschnittstemperatur (über 24 Stunden betrachtet) von mehr als 12° C gehen nicht in die Berechnung ein.



Die Berechnung im Detail: Tage bis maximal (inklusive) 12° C zählen mit ihrer Differenz zu 20,0° C mit. Zum Beispiel: Hat ein Tag eine Durchschnittstemperatur von -6° C, zählt er also 26 Punkte. Hat ein Tag eine Durchschnittstemperatur von 12° C zählt er 8 Punkte, bei 12,1° C jedoch 0 Punkte.