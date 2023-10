Wien Energie hat die Wiener Netze im Frühjahr 2021 mit dem Bau der neuen Pumpstation in der Umkehrschleife der Autobuslinie 77A für die Fernwärmeversorgung Wiens beauftragt. Nun wurde die Pumpstation offiziell in Betrieb genommen. Durch die neuen Pumpen wird der Vorlaufdruck angehoben und so der Abtransport zusätzlicher Wärmemengen, wie beispielsweise der Großwärmepumpe bei der ebswien Kläranlage, die ab 2027 112.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen wird, gewährleistet.



Außerdem kann durch Nutzung der maximalen Transportkapazität der zukünftige Mehrbedarf an Fernwärme in Wien bedient und die Versorgungssicherheit von bereits bestehenden Fernwärme-Kund*innen erhöht werden. Jede der beiden neuen Pumpen transportiert 3.000 m³ heißes Wasser pro Stunde, was umgerechnet 3 Mio. Liter Wasser oder einem Fassungsvermögen von rund 20.000 Badewannen entspricht.



Die Fernwärmepumpstation mit zugehörigen Technikräumen und einem Lagerraum wurde als zweigeschoßiges Gebäude mit Gründach und Fassadenbegrünung gebaut. Das Stahlbeton-Gebäude besteht aus einem Erdgeschoss und einem Untergeschoss. Der Pumpenraum mit den beiden – inklusive Motoren - 5 Tonnen schweren Pumpen befindet sich im Keller. Daran anschließend sind der Lüftungstechnik- sowie der Kältetechnikraum. Im Erdgeschoss befinden sich Traforäume für die notwendige Stromzufuhr, Technikräume sowie ein Lagerraum.