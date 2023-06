Austrotherm expandiert munter: Nach der Übernahme eines rumänischen XPS-Herstellers Ende 2022 und der Inbetriebnahme des neuen Standorts in Purbach im Jänner hat das Unternehmen mit der Errichtung seines ersten EPS-Dämmstoff-Werkes in Kroatien gestartet. Der Hersteller energiesparender und klimaschützender Wärmedämmung in Mittel- und Osteuropa errichtet in den kommenden Monaten in Zabok, 30 Kilometer nördlich von Zagreb, ein neues Produktionswerk.



Hergestellt werden sollen dort weißer Austrotherm EPS, grauer Austrotherm EPS-PLUS und EPS-Formteile. Produktions- und Lagerhallen sowie Büroräumlichkeiten werden rund 8000 m2 umfassen. Die Investitionskosten für das Greenfield-Projekt belaufen sich aktuell auf rund 12 Mio. Euro. Die Inbetriebnahme des Produktionsstandortes ist im ersten Halbjahr 2024 geplant. Im kommenden Jahr will Austrotherm30 Mitarbeitende in Kroatien beschäftigen.